Zwolle - Willem II maçı rakamları

Zwolle ve Willem II, 29 Nisan 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. Maç öncesi Zwolle 44 puanla 8. sırada, Willem II 33 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Zwolle, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Willem II, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 471 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zwolle kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.60, Willem II sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Zwolle önceki hafta Heracles Almelo mücadelesinde 3-0 yenildi.

Willem II ise Heerenveen karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Zwolle, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Zwolle, kendi sahasında 27 gol attı, 19 gol yedi.

Willem II, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Willem II, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 34 kez topu kendi kalesinde gördü.