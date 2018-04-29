Zwolle - Willem II maçı rakamları

Hollanda Eredivisie maçında Zwolle ile Willem II, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:30. Maç öncesi Zwolle 44 puanla 8. sırada, Willem II 33 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Zwolle, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Willem II, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 471 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Zwolle kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.90, Willem II sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Zwolle son hafta oynanan Heracles Almelo maçında 3-0 yenildi.

Willem II ise Heerenveen maçında 2-1 kazandı.

Zwolle, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Zwolle, kendi sahasında 27 gol attı, 19 gol yedi.

Willem II, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Willem II 18 kez gol sevinci yaşadı, 34 kez topu ağlarında gördü.