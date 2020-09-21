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1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yalçın Çakmak, 5 Ağustos´ta koronavirüse yakalanıp, tedavi gördükten sonra 3 Eylül´de burun ameliyatı oldu. Çakmak, 17 Eylül´de koronavirüs belirtileri gösterince yeniden yapılan testi pozitif çıktı. Dr. Çakmak´ın iki gün sonra yapılan testi ise negatif çıktı. Yeniden test yapılacak olan Dr. Çakmak, birincisinden daha kötü semptomlarla geçirdiği ikinci hastalık sürecini, evinde dinlenerek geçiriyor.

koronavirüs
DHA

Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yalçın Çakmak, 5 Ağustos´ta koronavirüs belirtileri gösterince hastaneye başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan Çakmak, hastalığı Hozat'taki evinde dinlenerek atlattı. Yalçın Çakmak 22 Ağustos'ta Elazığ´a giderek 3 Eylül'de Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde olacağı burun ameliyatı öncesi kendisine tekrar Covid-19 testi yapıldı. Testi negatif çıkınca Çakmak, 3 Eylül´de başarılı burun ameliyatının ardından Tunceli'ye dönerek evinde dinlenmeye başladı. Ameliyattan 13 gün sonra tekrar rahatsızlanan ve koronavirüs belirtileri gösteren Dr. Çakmak´a 17 Eylül´de yapılan Covid-19 testi yine pozitif çıktı. 19 Eylül´de hastaneden aranarak tekrar test yaptırılan Dr. Çakmak´ın bu sefer ki test sonucu negatif çıktı. Evinde dinlendiğini belirten Dr. Çakmak, ''Şikayetlerim var tabii ki. Geceleri uyuyamıyorum, halsizlik ve öksürük var. Evde karantina sürecini geçiriyorum. Ama yakın zamanda yeni bir test daha yapacaklar. Bakalım sonuç bu kez nasıl çıkacak. Gerçekten merak ediyorum" dedi.

`DOKTORLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ´

İkinci kez koronavirüse yakalanmasına doktorların da şaşırdığını anlatan Dr. Çakmak, ''Baş ağrısı, halsizlik, eklem yerlerimde ağrı, yüksek ateş belirtileri ile doktora gittim. Tomografi çekildi ve kanımda yüksek oranda enfeksiyon, ciğerlerimde buzlu cam görüntüsü tespit edildi. PCR testim de pozitif çıktı. Sonucu görünce doktorlar da şaşırdı. Çünkü bu kadar kısa bir sürede Tunceli'de ikinci kez hastalığa yakalanan herhalde sadece ben oldum. Doktorlar da bu durum karşısında şaşkına dönünce Sağlık Bakanlığı´nı aramışlar. '48 içinde bir test daha yapılsın' denilince 19 Eylül'de ikinci test yapıldı ve negatif sonuç çıktı. Ama ben şunu söyleyebilirim; son yaptırdığım test negatif çıksa da ben bu sonuca güvenmiyorum. Şu an yaşadığım rahatsızlıklar ve durumumdan dolayı hala koronavirüs hastası olduğumu düşünüyorum. Çünkü tomografide çıkan sonuçlar benim düşüncemi destekliyor´´ diye konuştu.

`İKİNCİ KEZ YAKALANINCA ÇOK KÖTÜ SEMPTOMLAR İLE GELİYOR´

Dr. Çakmak, koronavirüse ilk yakalandığı dönemde hiçbir belirti hissetmediğini belirterek, şunları kaydetti:

''Evde 15 günden fazla karantinada kaldım ama kendimi hiç kötü hissetmedim. Şu an sonucum negatif çıkmasına rağmen gece uyurken nefesim kesiliyor ve sanki boğulacak gibi oluyorum Kimse Covid-19 oldum, kurtuldum, bu hastalığı atlattım diye düşünmesin. Herkes ikinci kez bu hastalığa yakalanabilir. Üstelik ikincisinden de kötü semptomlar ile geliyor. Özellikle de kuru öksürük ve boğulma hissi çok feci bir duygu. Şu an kendimi çok halsiz hissediyorum.''

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