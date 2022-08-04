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Haberler Gündem 3. Sayfa Feci son! 1,5 ay önce girdiği fabrikada pres makinesine sıkıştı - Güncel haberler
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İşçinin feci sonu! 1,5 ay önce girdiği fabrikada pres makinesine sıkıştı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki metal fabrikasına 1,5 ay önce işe giren Kazım Kasap, pres makinesine sıkıştı. Ağır yaralanan iki çocuk babası Kasap, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

Feci son! 1,5 ay önce girdiği fabrikada pres makinesine sıkıştı - Güncel haberler
1,5 ay önce girdiği fabrikada feci son!
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DHA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki metal fabrikasında pres makinesinde sıkışan Kazım Kasap (48), hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki metal fabrikasında meydana geldi. İşçi Kazım Kasap, pres makinesine sıkıştı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kasap, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk babası Kazım Kasap'ın bir buçuk ay önce işe başladığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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