1 Ağustos 2023 Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bugün hangi maçlar var?
Ülkemizi temsil eden takımların da bulunduğu Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Söz konusu mücadelelerin programı ve başlama saatleri gündem olmuş durumda. İşte, 1 Ağustos 2023 tarihinde oynanacak olan maçların listesi...
Futbolseverler tarafından zevkle izlenen ve heyecanla beklenen maçlar bugün kaldığı yerden devam ediyor. 1 Ağustos 2023 tarihinde Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanacak olan ve milyonlarca takım taraftarını ekranlara kitleyecek olan maçları haberimizde derledik.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEME TURU MAÇLARI
Panathinaikos-Dnipro 20:30
Olimpija-Ludogorets 21:00
Bate-Aris-Limassoi 21:00
Slovan-Zrinjski 21:30
UEFA AVRUPA LİGİ KONFERANS LİGİ MAÇLARI
Valmeira-Tre Penne 18:00
Zimbru-Fenerbahçe 20:30
Balzan-Neman Grodno 20:30