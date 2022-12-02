1 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen "Aldatmak - Camdaki Kız - Çöp Adam" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. İşte güncel reyting sonuçları