1 ay geçti ama Redmond'dan yanıt yok!
Sezonun bitmesinden bu yana 1 ayı aşkın bir süre geçti ama Beşiktaş, Nathan Redmond'dan hala olumlu ya da olumsuz bir dönüş alamadı
Beşiktaş, sözleşmesi noktalanan ve serbest durumda bulunan Natha Redmond'dan yanıt bekliyor.
İngiliz yıldız, hamile olan eşinin İngiltere'ye dönmek istediğini öne sürerek kararını doğum sonrasında vereceğini iletmişti. Ancak beklenen doğum geçen hafta gerçekleşse de Redmond'dan hala yanıt gelmedi.
Hafta sonu bildirmesi gereken kararı, hafta başına bırakan Redmond, 1 ayı aşkın bir süredir siyah-beyazlıları bekletirken yanıtı da merak konusu oldu.