İstanbul ve boğazın en güzel aksesuarlarından biri olan martılar dün ilginç bir videoya konu oldu. Bostancı Vapur İskelesi'nde 8 martı bir balığa sahip olmak için amansız bir mücadeleye girişti. 8 martı, kulakları sağır edercesine attıkları çığlıklarla buldukları balığı yakaladıkları ucundan çekiştirmeye koyuldu.

Dakikalar geçtikçe martılardan bazıları tek tek mücadeleden vazgeçmeye başladı. Üç dakikaya yakın süren mücadelenin sonunda ise iki martı kaldı ve yerdeki beyaz çizginin iki ucuna geçerek adeta ekmek kavgalarını 'Halat çekme' yarışmasına dönüştürdü.

HABERTURK.COM takipçisi tarafından paylaşılan görüntüler sona erdiğinde iki martının balığı elde etme mücadelesi hâlâ devam ediyordu.

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