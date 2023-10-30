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        Haberler Gündem 1. Dönem ortak sınav tarihleri ve konuları! Ortak sınav ne zaman, hangi sınıflar sınava girecek?

        1. Dönem ortak sınav tarihleri ve konuları! Ortak sınav ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav tarihlerini güncellediğini duyurdu. Ortak sınav takviminin güncellenmesi, "Ortak sınav ne zaman, hangi sınıflar sınava girecek?" Sorularını gündeme getirdi. 1. dönem ortak sınav tarihini ve konularını araştırmaya başlayan öğrenciler, sınav için çalışmalarını sürdürüyor. İşte 2023-2024 MEB takvimi ile 1. Dönem ortak sınav tarihleri ve konuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 01:46 Güncelleme: 30.10.2023 - 01:46
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        Ortak sınav tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İl ve ilçe geneli olarak yapılması planlanan ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulacak. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak. Peki, "Ortak sınav ne zaman, hangi sınıflar sınava girecek?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        ORTAK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yazıda "Okullarda gerçekleştirilen cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellenmiştir.

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        İşte ortak sınav tarihleri

        1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında,

        1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023 - 05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak

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        ORTAK SINAV NEDİR, NASIL OLACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı.

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        ORTAOKUL VE LİSELERDE ORTAK SINAV TEST Mİ YAZILI MI YAPILACAK?

        Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak.

        Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak

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        UYGULAMA SINAVLARI DA OLACAK

        Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak.

        Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak.

        81 ilde ortak yazılı sınav yapılacak ders ve tarihler geçen hafta açıklanmıştı. O sınavlar da çoktan seçmeli olacak.

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        ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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