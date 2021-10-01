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1 Ekim Ankara Cuma saati! Ankara'da Cuma namazı kaçta kılınacak? Ankara Cuma namazı saati

Müslüman alemi için mübarek cuma gününde cuma namazı için camiye gitmeni fazileti büyüktür. 1 Ekim Cuma günü Ankara'da cuma namazı kılacak olan vatandaşlar Ankara cuma saatini araştırıyor. Ankara'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 1 Ekim Ankara Cuma saati

1 Ekim Ankara Cuma saati! Ankara'da Cuma namazı kaçta kılınacak? Ankara Cuma namazı saati

1 Ekim Cuma günü, cuma namazı için camiye gitmek isteyen vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan haftalık namaz vakitleri ve Ankara Cuma vaktini araştırılıyor. 1 Ekim Cuma günü Diyanet'e göre Ankara Cuma namazı saati

ANKARA CUMA SAATİ - 1 EKİM

1 Ekim Ankara Cuma saati: 12:43

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
01 Ekim 2021 Cuma 05:15 06:38 12:43 16:01 18:39 19:57
02 Ekim 2021 Cumartesi 05:16 06:39 12:43 16:00 18:37 19:55
03 Ekim 2021 Pazar 05:17 06:40 12:43 15:59 18:36 19:53
04 Ekim 2021 Pazartesi 05:18 06:41 12:42 15:58 18:34 19:52
05 Ekim 2021 Salı 05:19 06:42 12:42 15:57 18:33 19:50
06 Ekim 2021 Çarşamba 05:20 06:43 12:42 15:56 18:31 19:49
07 Ekim 2021 Perşembe 05:21 06:44 12:42 15:54 18:29 19:47


CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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