Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Bursa'da bugün Cuma namazının saat kaçta kılınacağı araştırılıyor. Diyanet Bursa haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu:

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 1 EKİM 2021

1 Ekim Bursa Cuma namazı saati: 12.59

Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 01 Ekim 2021 Cuma 05:30 06:53 12:59 16:16 18:54 20:12 02 Ekim 2021 Cumartesi 05:31 06:54 12:58 16:15 18:53 20:10 03 Ekim 2021 Pazar 05:32 06:55 12:58 16:14 18:51 20:09 04 Ekim 2021 Pazartesi 05:33 06:56 12:58 16:13 18:49 20:07 05 Ekim 2021 Salı 05:34 06:57 12:57 16:12 18:48 20:05 06 Ekim 2021 Çarşamba 05:35 06:58 12:57 16:11 18:46 20:04 07 Ekim 2021 Perşembe 05:36 06:59 12:57 16:09 18:44 20:02

CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.