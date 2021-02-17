+1 Fest'le evde müzik festivali keyifi

Yoğunlukla evde olunan günlerde müzik keyfine +1 olmak üzere başlatılan ve kısa zamanda birçok sanatçıyla müzikseverleri buluşturan +1 FEST, yeni konser programını açıkladı.
Şubat ve Mart ayı boyunca 6 hafta sonu Cem Adrian’dan Göksel’e Ceza’dan Fatma Turgut’a pek çok ismin canlı performansını @artibir instagram hesabından evlere taşıyacak olan +1 FEST, sürpriz bir konser ile sona erecek.
+1 FEST Line-Up
19 Şubat - Cem Adrian
20 Şubat - Göksel
26 Şubat - Ceza
27 Şubat – Adamlar - Youtube Konseri
5 Mart – Fatma Turgut
6 Mart – No.1
12 Mart – Melek Mosso
13 Mart - Pentagram
19 Mart - Şanışer
20 Mart – Mabel Matiz
26 Mart - Xir
27 Mart – Sürpriz İsim
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