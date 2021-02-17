+1 Fest'le evde müzik festivali keyifi

Yoğunlukla evde olunan günlerde müzik keyfine +1 olmak üzere başlatılan ve kısa zamanda birçok sanatçıyla müzikseverleri buluşturan +1 FEST, yeni konser programını açıkladı.

Şubat ve Mart ayı boyunca 6 hafta sonu Cem Adrian’dan Göksel’e Ceza’dan Fatma Turgut’a pek çok ismin canlı performansını @artibir instagram hesabından evlere taşıyacak olan +1 FEST, sürpriz bir konser ile sona erecek.

+1 FEST Line-Up

19 Şubat - Cem Adrian

20 Şubat - Göksel

26 Şubat - Ceza

27 Şubat – Adamlar - Youtube Konseri

5 Mart – Fatma Turgut

6 Mart – No.1

12 Mart – Melek Mosso

13 Mart - Pentagram

19 Mart - Şanışer

20 Mart – Mabel Matiz

26 Mart - Xir

27 Mart – Sürpriz İsim