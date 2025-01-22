Ülke genelinde 1 günlük milli yas başladı, bayraklar yarıya indirildi
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 76 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi nedeniyle uygulanacak 1 günlük milli yas başladı. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi
Giriş: 22.01.2025 - 00:25 Güncelleme: 22.01.2025 - 00:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.
1 GÜNLÜK MİLLİ YAS BAŞLADI
Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 76 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi nedeniyle uygulanacak 1 günlük milli yas 00.00'dan itibaren başladı. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi
KKTC'DE DE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde de milli yas ilan edildi.
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