Geçtiğimiz günlerde açıklanan Altın Küre ödüllerinde Drama Dalında En İyi Film, Erkek Oyuncu (Robert de Niro),Yardımcı Erkek Oyuncu (Al Pacino, Joe Pesci),En İyi Yönetmen (Martin Scorsese),En İyi Senaryo (Steven Zaillian) dallarında aday gösterilen The Irsihman'in izleyici sayısı belli oldu.

Araştırma şirketi Nielsen'in geçen hafta yayınlandıktan sonra ilk 5 günde 17.1 milyon kişi tarafından izlendiğini açıkladığı filmin resmi izleyici sayısını Netflix’in içerikten sorumlu yöneticisi Ted Sarandos açıkladı.

Sarandos, 27 Kasım'da Netflix'te yayınlanan Thi Irishman'in tüm dünyada bir haftada 26.4 milyon 'Netflix hesabı' tarafından izlendiğini söyledi.

Bu izleyici sayısının 3.5 saatlik filmin en az yüzde 70'ini izleyenlerin sayısı olduğunu belirten Ted Sarandos, filmin 28 gün sonunda 40 milyon Netflix kullanıcısı tarafından izlenmesini beklediklerini belirtti.

Geçen hafta açıklanan resmi olmayan rakamlara göre film izleyenlerin sadece yüzde 18'inin bir oturuşta tamamını izlediği iddia edilmişti.

Bu izleyici sayısıyla The Irishman, bu yıl Oscar ödülleri için adı geçen filmler arasında en çok seyirciye ulaşan film oldu.