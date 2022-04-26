Türk Toraks Derneğinden "Covid-19 önlemleri devam etmeli" önerisi

"Covid-19 önlemleri devam etmeli" önerisi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada vaka sayısının bir aylık düşüşünün ardından 7-13 Mart arasında haftalık vaka sayısının küresel çapta yüzde 8 arttığını açıkladı. Bazı ülkelerin test sayılarını düşürmesine karşın 11 milyon vaka ve 43 bin can kaybının görüldüğü mart ayının ikinci haftasının, dünyada ocak ayından sonra ilk artışı işaret ettiğini vurguladı.

Türk TORAKS Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Bahriye Oya İtil, Türkiye’yi yeni bir dalganın bekleyebileceğine dair uyarılarda bulunarak, “Dünya Sağlık Örgütü, bu tablonun buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu belirtiyor. Bu uyarıyı akılda tutarak toplu taşıma, sağlık kuruluşları ve kapalı alanlarda maske kullanılmaya devam edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz” dedi.

TAM DOZ AŞI OLANLAR YÜZDE 30

Test sayıları azalırken, pandemi yorgunluğu nedeniyle bireysel önlemler gevşetildi. Prof. Dr. İtil, kamu ve özelde ücretsiz olarak teste ulaşılmasının hatta hızlı testlerin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. İtil, Covid-19’un hala uluslararası öneme sahip acil halk sağlığı durumunu koruduğunu belirterek “Sars CoV-2 virüsü henüz ekolojik nişini (bir organizma ya da popülasyonun belirli bir fiziksel veya biyolojik ortamdaki konumu ya da işlevi) oluşturmamış olup halen öngörülemeyen viral evrime sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünya ülke nüfuslarının yüzde 70 'inin tam doz aşıyla aşılanmasını önermektedir. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 27 milyon 731 bin 999 olup, genel nüfusa oranlandığında tam doz aşı yaptıranların oranının yüzde 30’larda olduğu görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, yaşlılar, altta yatan hastalığı olan kişiler, bağışıklığı baskılanmış hastalar, mülteciler, kırılgan gruplar, sağlık çalışanları ve tedaviye erişimi güç olan kişiler başta olmak üzere aşılamanın önemini vurgulamaktadır" dedi.

TESTLER, AŞILAR VE MASKEYE DEVAM EDİLMELİ!

Prof. Dr. İtil, Türk TORAKS Derneği olarak bazı önlemlerin devam etmesi gerektiğini belirterek devam etmesi gereken önlemleri şöyle sıraladı:

- Aşılanma yaygınlaştırılmalı,

- Semptomatik vakalarda PCR testi yapılmalı ve testin ulaşılabilirliği kolaylaştırılmalı,

- Hızlı testler yaygınlaştırılmalı,

- PCR pozitif olguların temaslılarının izlemi devam etmeli,

- Toplu taşıma, sağlık kuruluşları ve kapalı alanlarda maske takılarak önlemlere devam edilmeli.

“COVID-19 TEST SAYISI AZALMIŞTIR”

Türk TORAKS Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı ise Covid-19 test sayısının azaltılmasının virüsün takibini zorlaştırdığına dikkat çekti ve şunları söyledi: “Dünya Sağlık Örgütü devletlerin aşılanma oranlarını, epidemiyolojik verilerini sürekli olarak değerlendirmesini ve ulusal yanıtların buna göre değiştirilmesini önermektedir. Toplumda pandemi yorgunluğu olduğu kesindir. Önümüzdeki yaz döneminde, açık havada daha çok zaman geçirileceği varsayılarak enfeksiyonun bulaşma riskinin daha da düşeceği düşünülebilir. Yapılan test sayısı giderek azalmaktadır. Oysa testlerin sürekliliği, vakaların tanınması ve izole edilmesi, temaslı vakaların izlemi ve saptanması, hastalığın yayılmasının engellenmesi dışında pandemiyle ilgili gerçekçi planlar yapılması, dünya verilerine katkıda bulunulması, virüsün daha iyi tanınması ve özellikle potansiyel yeni varyant saptanması ve Sars-CoV-2 'nin gelişimini izlemek için genomik sürveyansın gelişmesini sağlamaktadır. Bu nedenle test yapılmasından kaçınılmaması ve hatta hızlı testlerin yaygınlaştırılarak tanının kolaylaştırılması da hedeflenmelidir. Semptomu olan hastalarda kamu ve özelde ücretsiz teste ulaşmanın kolaylaşması da vaka saptanmasını ve verilere ulaşmayı kolaylaştıracaktır.”

1 HAFTADA 43 BİN CAN KAYBI

Özellikle kapalı alanlarda maske kullanılmaya devam edilmesinin önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Dilektaşlı sözlerini şöyle sonlandırdı: “Dünyada test sayısı azalmasına rağmen vaka sayıları son haftalarda artma eğilimindedir. Toplu taşıma, sağlık kuruluşları ve kapalı alanlarda maske kullanılmaya devam edilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada vaka sayısının bir aylık düşüşünün ardından 7-13 Mart arasında haftalık vaka sayısının küresel çapta yüzde 8 arttığını açıkladı. Bazı ülkelerin test sayılarını düşürmesine karşın 11 milyon vaka ve 43 bin can kaybının görüldüğü martın ikinci haftasının, dünyada ocak ayından sonra ilk artışı işaret ettiğini vurguladı. Son dönemlerde Çin'de vaka sayılarının artmaya başladığını, karantinaya alınan kentler olduğunu izlemekteyiz. Yeni vaka sayısının ve yatan hasta sayısının azalmasını işaret ederek önlemlerde gevşeme kararları alan Türkiye gibi Avrupa'daki bazı ülkeler için uzmanlar, Avrupa'yı yeni bir koronavirüs dalgasının beklediği yönünde açıklamalar yapmaktadır. Bu nedenle maske gibi tedbirlerin ve test sayısının arttırılması önemlidir.”