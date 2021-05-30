Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın ardından normalleşme sürecinin kademeli olarak gerçekleşeceğini açıklamıştı. Tam kapanma ve kademeli normmalleşme sürecinde koronavirüs vaka sayısına ciddi bir düşüş yaşandı. Uzun süredir kısıtlamalar çerçevesinde hayatını sürdüren milyonlarca vatandaş 1 Haizran'dan sonra yasaklar kalkacak mı merak ediyor.

1 HAZİRAN'DA NORMALLEŞME BAŞLAYACAK MI? YASAKLAR KALKACAK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Aşılarda hızlanmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldıracak adımları atmak. Amacımız ters bir rüzgarla karşılaşmamak için temizlik, maske, mesafe tüm tedbirleri ortaya koymak." açıklamalarında bulundu.

Yasakların 1 Haziran'dan sonra kalkıp kalkmayacağı ise 31 Mayıs Pazartesi akşamı Kabine Toplantısından sonra belli olacak.