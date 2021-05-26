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HaberlerGündem1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? Gözler kabinede... 2021 spor salonları ne zaman açılıyor, tarih açıkl
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1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? Gözler kabinede... 2021 spor salonları ne zaman açılıyor, tarih açıklandı mı?

Tam kapanma sonrası kapalı kalmaya devam eden işletmelerden biri de spor salonları. Binlerce vatandaşımızın faydalandığı spor salonlarının ne zaman açılacağı ise merak konusu. Vaka sayılarının düşmesinin ardından gözler 1 Haziran tarihine çevrildi...

1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? Gözler kabinede... 2021 spor salonları ne zaman açılıyor, tarih açıkl

Spor salonları ne zaman açılacak? Sorusu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme planını açıkladı. İşte buna göre spor salonlarının durumu...

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonlarının da 1 Haziran'a kadar kapalı olacağı açıklanmıştı. Kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran'da spor salonlarının açılması bekleniyor...

SPOR SALONLARI AÇILACAK MI?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

YENİ NORMALLEŞMEDE NERELER AÇIK, NERELER KAPALI?

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