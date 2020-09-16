Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Peki, elektrik fiyatı 30-35 kuruşlardan, neden 1 TL’ye kadar çıkıyor? Bu soruyu, sektöre yönelttik. Sektör kaynakları, fiyat artışında iki temel etkenin rol oynamış olabileceğine işaret ederek, “Bazı santrallar bakım, onarım ya da arıza nedeniyle üretime ara vermiş olabilir. Bir diğer olasılık da gaz arzında (elektrik üretimine etkileyecek) yaşanan bir sorundur. Bu düşük bir olasılık” dedi.

Elektrikte fiyatların arz ve talebe göre değiştiğini anımsatan kaynaklar, “Elektrik fiyatı piyasada, arz ve talebe göre belirlenir. Elektrikte, arzın gerilemesi fiyatları özellikle belli saatlerde yukarı itmiş olabilir” dedi.

Kaynaklar, fiyatların arz-talep dengesinin sağlanmasıyla önceki günlerde olduğu gibi normal seviyesine ineceğine işaret etti.