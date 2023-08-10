1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
Erzurum'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaza anı, tünel çıkışındaki güvenlik kamerasına yansıdı. İşte kahreden kaza...
Erzurum'da kaza, 8 Ağustos'ta saat 20.00 sıralarında İspir ilçesi Güllübağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; önünde aniden duran araca çarpmamak için karşı şeride geçen Metin Karataş'ın (57) kullandığı otomobil, tünel çıkışında Fatih Ekşi yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
OTOMOBİLİN İÇİNDE SIKIŞTI
DHA'da yer alan habere göre Karataş aracın içinde sıkışırken, yanındaki kız kardeşi Nemide Koçan ile sürücü Ekşi yaralandı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılıp, İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Kaza anı ise tünel girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Metin Karataş'ın önündeki araca çarpmamak için otomobil ile şerit değiştirdiği, karşı şeritte iki aracın çarpıştığı, kazadan sonra araçtan inen sürücü Fatih Ekşi'nin ellerini başına koyarak olayı anlamaya çalıştığı anlar yer aldı.
Soruşturma sürüyor.