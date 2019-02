Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'da iki otobüsün çarpıştığı ölümlü kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişi ölürken, 17 kişinin yaralanmıştı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Ali Uçar idaresindeki Ankara'dan-Malatya'ya istikametine giden yolcu otobüsü, Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ayrımında, Battal Yardımcı'nın kullandığı Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsüyle çarpışması kameralara yansıdı.

Görüntülerde, Akçadağ yol ayrımındaki kavşakta bekleyen ve daha yola doğru hareket eden özel halk otobüsüne, yolcu otobüsünün ortadan vurması yer alıyor. Kazadan sonra çevrede bulunan vatandaşların yardım için koşuşturması da kameraya an be an yansıdı. Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ayrımında Cuma günü meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybedip, 2'si ağır 17 kişi de yaralanmıştı.