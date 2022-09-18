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İstanbul'da silahlı çatışma anları kamerada! 0:00 / 0:00

DHA

Bağlarbaşı Mahallesi Yüce Sokak'ta 25 Haziran gecesi meydana gelen olayda iddiaya göre, bir kafede oturan Emrah Doğan ve Zafer Ogün ile oradan geçen iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası ayrılan iki kişi aynı mahallede emlak ofisi işleten Kürşad Soydemir'i de yanlarına alarak geri geldi. Toplamda 9 kişi olan iki taraf arasında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan Kürşad Soydemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Yaşanan çatışmanın film sahnelerini aratmayan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 5 kişinin kafe önünde birbirleriyle konuştukları, bunlardan birinin karşısındaki kişinin başına silah dayadığı ve bir süre sonra tümünün birbirlerine silahlarla ateş ettiği görülüyor.