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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 21:28 Güncelleme: 29.01.2025 - 21:28
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        1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

        31 Ocak Cuma:

        20.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: Yiğit Arslan

        1 Şubat Cumartesi:

        13.30 Erzurumspor FK-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

        13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Yeni Malatyaspor: Melih Aldemir

        16.00 Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: İlker Yasin Avcı

        19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Adanaspor: Alpaslan Şen

        2 Şubat Pazar:

        13.30 Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: Oğuzhan Aksu

        13.30 Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu

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        16.00 Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

        16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        19.00 Esenler Erokspor-Boluspor: Fatih Tokail

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