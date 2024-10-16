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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:37 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:37
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        1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

        18 Ekim Cuma:

        20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Feridun Daldaş

        19 Ekim Cumartesi:

        13.30 Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen

        16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Direnç Tonusluoğlu

        19.00 Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor: Yiğit Arslan

        19.00 Adanaspor-Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova

        20 Ekim Pazar:

        13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu

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        16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK: Mustafa Kürşad Filiz

        16.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Manisa FK: Ozan Ergün

        19.00 Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Emre Kargın

        21 Ekim Pazartesi:

        20.00 Esenler Erokspor- Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin

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