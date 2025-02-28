1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Bugün:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Alpaslan Şen
Yarın:
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Yunus Dursun
13.30 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: Sarper Barış Saka
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatcı Çorum FK: Süleyman Bahadır
20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu
2 Mart Pazar:
13.30 Geosis Boluspor-Erzurumspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Ömer Faruk Turtay
16.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü: Mehmet Ali Özer
20.30 Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Yiğit Arslan
3 Mart Pazartesi:
20.30 Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor: Davut Dakul Çelik