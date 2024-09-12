1. Lig'in 12 haftalık programı açıkladı
Trendyol 1. Lig'de 6-17'nci haftaların müsabaka programı belli oldu.
1'inci Lig'de 6-17'nci haftaların maç programı açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre programda stadyum bilgisi boş bırakılan müsabakaların nerede oynanacağı daha sonra ilan edilecek.
Ligde 12 haftalık program şöyle:
6'INCI HAFTA
20 Eylül Cuma:
20.00 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Manisa FK - Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)
21 Eylül Cumartesi:
16.00 Pendikspor - Gençlerbirliği (Pendik)
19.00 MKE Ankaragücü - Sakaryaspor (Eryaman)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor (Diyarbakır)
22 Eylül Pazar:
16.00 Ümraniyespor - Adanaspor (Ümraniyespor)
16.00 Ankara Keçiörengücü - Iğdır FK (Aktepe)
19.00 İstanbulspor - Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Çorum FK - Kocaelispor (Çorum Şehir)
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük (Şanlıurfa 11 Nisan)
7'NCİ HAFTA
27 Eylül Cuma:
20.00 Iğdır FK - Erzurumspor FK (Iğdır Şehir)
28 Eylül Cumartesi:
16.00 Bandırmaspor - MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Boluspor - Manisa FK (Bolu Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
29 Eylül Pazar:
16.00 Esenler Erokspor - Pendikspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Sakaryaspor - Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Adanaspor - Çorumspor (Yeni Adana)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Kocaeli)
8'İNCİ HAFTA
4 Ekim Cuma:
20.00 Erzurumspor FK - Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Çorum FK - Iğdır FK (Çorum Şehir)
5 Ekim Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor - Bandırmaspor (Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü - Adanaspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Şanlıurfaspor - Yeni Malatyaspor (Şanlıurfa 11 Nisan)
19.00 Fatih Karagümrük - Sakaryaspor (Atatürk Olimpiyat)
6 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü - Pendikspor (Aktepe)
16.00 Manisa FK - Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor (Diyarbakır)
19.00 İstanbulspor - Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
9'UNCU HAFTA
18 Ekim Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Stat henüz açıklanmadı)
19 Ekim Cumartesi:
13.30 Bandırmaspor - Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Adanaspor - Şanlıurfaspor (Yeni Adana)
19.00 Kocaelispor - Ümraniyespor (Kocaeli)
20 Ekim Pazar:
13.30 Pendikspor - Erzurumspor FK (Pendik)
16.00 Boluspor - Çorum FK (Bolu Atatürk)
16.00 Iğdır FK - Manisa FK (Iğdır Şehir)
19.00 Sakaryaspor - İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)
21 Ekim Pazartesi:
20.00 Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)
10'UNCU HAFTA
25 Ekim Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük - Adanaspor (Atatürk Olimpiyat)
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor (Ümraniyespor)
13.30 Çorum FK - Gençlerbirliği (Çorum Şehir)
16.00 Şanlıurfaspor - Iğdır FK (Şanlıurfa 11 Nisan)
19.00 MKE Ankaragücü - Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)
27 Ekim Pazar:
13.30 Bandırmaspor - Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Pendikspor (Diyarbakır)
19.00 İstanbulspor - Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Manisa FK - Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)
11'İNCİ HAFTA
1 Kasım Cuma:
20.00 Boluspor - Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
2 Kasım Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü - Çorum FK (Aktepe)
16.00 Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Adanaspor - Bandırmaspor (Yeni Adana)
19.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük (Kocaeli)
3 Kasım Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Iğdır FK - MKE Ankaragücü (Iğdır Şehir)
4 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği - İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)
20.00 Pendikspor - Manisa FK (Pendik)
12'NCİ HAFTA
8 Kasım Cuma:
20.00 Ümraniyespor - Iğdır Fk (Ümraniyespor)
20.00 MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor (Stat henüz açıklanmadı)
9 Kasım Cumartesi:
13.30 İstanbulspor - Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)
19.00 Çorum FK - Pendikspor (Çorum Şehir)
10 Kasım Pazar:
13.30 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği (Şanlıurfa 11 Nisan)
16.00 Manisa FK - Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Sakaryaspor - Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)
13'ÜNCÜ HAFTA
22 Kasım Cuma:
20.00 Pendikspor - Ümraniyespor (Pendik)
23 Kasım Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK (Aktepe)
13.30 Yeni Malatyaspor- İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Boluspor - Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü (Stat henüz açıklanmadı)
24 Kasım Pazar:
13.30 Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Esenler Erokspor - Çorum FK (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Adanaspor - Sakaryaspor (Yeni Adana)
19.00 Kocaelispor - Bandırmaspor (Kocaeli)
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)
14'ÜNCÜ HAFTA
29 Kasım Cuma:
20.00 Kocaelispor - Adanaspor (Kocaeli)
30 Kasım Cumartesi:
13.30 Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Manisa FK (Diyarbakır)
16.00 İstanbulspor - Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Çorum FK - Erzurumspor FK (Çorum Şehir)
1 Aralık Pazar:
13.30 Ümraniyespor - Gençlerbirliği (Ümraniyespor)
16.00 Şanlıurfaspor - Ankara Keçiörengücü (Şanlıurfa 11 Nisan)
16.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor (Atatürk Olimpiyat)
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor - Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)
15'İNCİ HAFTA
7 Aralık Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK - Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Yeni Malatyaspor - Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Manisa FK - Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Iğdır FK - Bandırmaspor (Iğdır Şehir)
8 Aralık Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor (Aktepe)
16.00 Boluspor - MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Pendikspor - Sakaryaspor (Pendik)
9 Aralık Pazartesi:
20.00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)
20.00 Amed Sportif - Şanlıurfaspor (Diyarbakır)
16'NCI HAFTA
13 Aralık Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü - Manisa FK (Stat henüz açıklanmadı)
20.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
14 Aralık Cumartesi:
13.30 İstanbulspor - Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Şanlıurfaspor - Pendikspor (Şanlıurfa 11 Nisan)
16.00 Fatih Karagümrük - Boluspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Sakaryaspor - Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)
15 Aralık Pazar:
13.30 Bandırmaspor - Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü (Ümraniyespor)
16.00 Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)
19.00 Kocaelispor - Esenler Erokspor (Kocaeli)
17'NCİ HAFTA
21 Aralık Cumartesi:
13.30 Iğdır FK - Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)
13.30 Erzurumspor - Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Manisa FK - Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Pendikspor - İstanbulspor (Pendik)
22 Aralık Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü - Fatih Karagümrük (Aktepe)
16.00 Boluspor - Kocaelispor (Bolu Atatürk)
16.00 Esenler Erokspor - Bandırmaspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Çorum FK - MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)
23 Aralık Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği - Adanaspor (Stat henüz açıklanmadı)
20.00 Amed Sportif Faaliyeler - Ümraniyespor (Diyarbakır)