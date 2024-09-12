1. Lig'in 12 haftalık programı açıkladı

1'inci Lig'de 6-17'nci haftaların maç programı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre programda stadyum bilgisi boş bırakılan müsabakaların nerede oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

Ligde 12 haftalık program şöyle:

6'INCI HAFTA

20 Eylül Cuma:

20.00 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Manisa FK - Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)

21 Eylül Cumartesi:

16.00 Pendikspor - Gençlerbirliği (Pendik)

19.00 MKE Ankaragücü - Sakaryaspor (Eryaman)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor (Diyarbakır)

22 Eylül Pazar: 16.00 Ümraniyespor - Adanaspor (Ümraniyespor) REKLAM 16.00 Ankara Keçiörengücü - Iğdır FK (Aktepe) 19.00 İstanbulspor - Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 19.00 Çorum FK - Kocaelispor (Çorum Şehir) 23 Eylül Pazartesi: 20.00 Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük (Şanlıurfa 11 Nisan) 7'NCİ HAFTA 27 Eylül Cuma: 20.00 Iğdır FK - Erzurumspor FK (Iğdır Şehir) 28 Eylül Cumartesi: 16.00 Bandırmaspor - MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül) 19.00 Boluspor - Manisa FK (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü (Eryaman) 29 Eylül Pazar: 16.00 Esenler Erokspor - Pendikspor (Stat henüz açıklanmadı) 16.00 Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Stat henüz açıklanmadı) 19.00 Sakaryaspor - Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı) 19.00 Adanaspor - Çorumspor (Yeni Adana) 30 Eylül Pazartesi: REKLAM 20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat) 20.00 Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Kocaeli) 8'İNCİ HAFTA 4 Ekim Cuma: 20.00 Erzurumspor FK - Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Çorum FK - Iğdır FK (Çorum Şehir) 5 Ekim Cumartesi: 13.30 Ümraniyespor - Bandırmaspor (Ümraniyespor) 16.00 MKE Ankaragücü - Adanaspor (Stat henüz açıklanmadı) 19.00 Şanlıurfaspor - Yeni Malatyaspor (Şanlıurfa 11 Nisan) 19.00 Fatih Karagümrük - Sakaryaspor (Atatürk Olimpiyat) 6 Ekim Pazar: 13.30 Ankara Keçiörengücü - Pendikspor (Aktepe) 16.00 Manisa FK - Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs) 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor (Diyarbakır) 19.00 İstanbulspor - Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

9'UNCU HAFTA 18 Ekim Cuma: 20.00 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Stat henüz açıklanmadı) REKLAM 19 Ekim Cumartesi: 13.30 Bandırmaspor - Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler (Stat henüz açıklanmadı) 19.00 Adanaspor - Şanlıurfaspor (Yeni Adana) 19.00 Kocaelispor - Ümraniyespor (Kocaeli) 20 Ekim Pazar: 13.30 Pendikspor - Erzurumspor FK (Pendik) 16.00 Boluspor - Çorum FK (Bolu Atatürk) 16.00 Iğdır FK - Manisa FK (Iğdır Şehir)

19.00 Sakaryaspor - İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı) 21 Ekim Pazartesi: 20.00 Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı) 10'UNCU HAFTA 25 Ekim Cuma: 20.00 Fatih Karagümrük - Adanaspor (Atatürk Olimpiyat) 26 Ekim Cumartesi: 13.30 Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor (Ümraniyespor) 13.30 Çorum FK - Gençlerbirliği (Çorum Şehir) 16.00 Şanlıurfaspor - Iğdır FK (Şanlıurfa 11 Nisan) REKLAM 19.00 MKE Ankaragücü - Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı) 27 Ekim Pazar:

13.30 Bandırmaspor - Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Pendikspor (Diyarbakır) 19.00 İstanbulspor - Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 28 Ekim Pazartesi: 20.00 Manisa FK - Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs) 11'İNCİ HAFTA 1 Kasım Cuma: 20.00 Boluspor - Ümraniyespor (Bolu Atatürk) 2 Kasım Cumartesi: 13.30 Ankara Keçiörengücü - Çorum FK (Aktepe) 16.00 Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Adanaspor - Bandırmaspor (Yeni Adana) 19.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük (Kocaeli) 3 Kasım Pazar: 13.30 Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor (Stat henüz açıklanmadı) 16.00 Erzurumspor FK - Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir) REKLAM 19.00 Iğdır FK - MKE Ankaragücü (Iğdır Şehir) 4 Kasım Pazartesi: 20.00 Gençlerbirliği - İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı) 20.00 Pendikspor - Manisa FK (Pendik) 12'NCİ HAFTA 8 Kasım Cuma: 20.00 Ümraniyespor - Iğdır Fk (Ümraniyespor)

20.00 MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor (Stat henüz açıklanmadı) 9 Kasım Cumartesi: 13.30 İstanbulspor - Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat) 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır) 19.00 Çorum FK - Pendikspor (Çorum Şehir) 10 Kasım Pazar: 13.30 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül) 13.30 Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği (Şanlıurfa 11 Nisan) 16.00 Manisa FK - Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Sakaryaspor - Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı) REKLAM 13'ÜNCÜ HAFTA 22 Kasım Cuma: 20.00 Pendikspor - Ümraniyespor (Pendik) 23 Kasım Cumartesi: 13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK (Aktepe) 13.30 Yeni Malatyaspor- İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı) 16.00 Boluspor - Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk) 19.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü (Stat henüz açıklanmadı) 24 Kasım Pazar: 13.30 Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Esenler Erokspor - Çorum FK (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Adanaspor - Sakaryaspor (Yeni Adana) 19.00 Kocaelispor - Bandırmaspor (Kocaeli) 25 Kasım Pazartesi: 20.00 Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir) 14'ÜNCÜ HAFTA 29 Kasım Cuma: 20.00 Kocaelispor - Adanaspor (Kocaeli) 30 Kasım Cumartesi: 13.30 Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül) REKLAM 13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Manisa FK (Diyarbakır) 16.00 İstanbulspor - Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 19.00 Çorum FK - Erzurumspor FK (Çorum Şehir) 1 Aralık Pazar:

13.30 Ümraniyespor - Gençlerbirliği (Ümraniyespor) 16.00 Şanlıurfaspor - Ankara Keçiörengücü (Şanlıurfa 11 Nisan) 16.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor (Stat henüz açıklanmadı) 19.00 Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor (Atatürk Olimpiyat) 2 Aralık Pazartesi: 20.00 Sakaryaspor - Boluspor (Stat henüz açıklanmadı) 15'İNCİ HAFTA 7 Aralık Cumartesi: 13.30 Erzurumspor FK - Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir) 13.30 Yeni Malatyaspor - Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı) 16.00 Manisa FK - Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Iğdır FK - Bandırmaspor (Iğdır Şehir) 8 Aralık Pazar: 13.30 Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor (Aktepe) REKLAM 16.00 Boluspor - MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk) 16.00 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük (Stat henüz açıklanmadı) 19.00 Pendikspor - Sakaryaspor (Pendik) 9 Aralık Pazartesi: 20.00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı) 20.00 Amed Sportif - Şanlıurfaspor (Diyarbakır) 16'NCI HAFTA 13 Aralık Cuma: 20.00 MKE Ankaragücü - Manisa FK (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor (Yeni Adana) 14 Aralık Cumartesi: 13.30 İstanbulspor - Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 13.30 Şanlıurfaspor - Pendikspor (Şanlıurfa 11 Nisan) 16.00 Fatih Karagümrük - Boluspor (Atatürk Olimpiyat) 19.00 Sakaryaspor - Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı) 15 Aralık Pazar: 13.30 Bandırmaspor - Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü (Ümraniyespor) REKLAM 16.00 Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

19.00 Kocaelispor - Esenler Erokspor (Kocaeli) 17'NCİ HAFTA 21 Aralık Cumartesi: 13.30 Iğdır FK - Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir) 13.30 Erzurumspor - Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Manisa FK - Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs) 19.00 Pendikspor - İstanbulspor (Pendik) 22 Aralık Pazar: 13.30 Ankara Keçiörengücü - Fatih Karagümrük (Aktepe) 16.00 Boluspor - Kocaelispor (Bolu Atatürk) 16.00 Esenler Erokspor - Bandırmaspor (Stat henüz açıklanmadı) 19.00 Çorum FK - MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)