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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig maçı öncesi ilginç gelişme: TFF 'Sakat' dedi, hakemliği bıraktı! - Futbol Haberleri

        1. Lig maçı öncesi ilginç gelişme: TFF 'Sakat' dedi, hakemliği bıraktı!

        TFF, Ümraniyespor-Bodrum FK maçının yardımcı hakemi Baran Eraslan'ın sakatlığı nedeniyle yerine Kemal Elmas atandığını açıkladı. Baran Eraslan ise tam tersi açıklama yaparak maçtan önce hakemlik kariyerini bitirdiğini duyurdu: "Hak, hukuk bilmeyen adaletten yoksun büyüklerime ayrıca teşekkür ederim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 00:15 Güncelleme: 03.02.2024 - 00:15
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        TFF 'Sakat' dedi, hakemliği bıraktı!
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        1. Lig'de cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor - Bodrum FK karşılaşması öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

        TFF, karşılaşmaya yardımcı hakem olarak atanan Baran Eraslan'ın sakatlığı nedeniyle maçta yardımcı hakem değişikliğine gidildiğini açıkladı.

        TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

        "Trendyol 1. Lig'de 3 Şubat 2024 tarihinde oynanacak olan Ümraniyespor – Bodrum FK müsabakasının yardımcı hakeminde değişiklik yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen yardımcı hakem Baran Eraslan'ın sakatlanması nedeniyle yerine Kemal Elmas atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurur, hakemimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

        HAKEMLİĞİ BIRAKTI

        Baran Eraslan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakemliği bıraktığını duyurdu. Eraslan, sosyal medya hesabından, "2000 yılında başlamış hakemlik hayatıma bugün itibarıyla nokta koymuş bulunmaktayım. Üzerimde hakkı büyük olan başta ailem olmak üzere tüm hocalarıma, dostlarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hak, hukuk bilmeyen adaletten yoksun büyüklerime de ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini yazdı.

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