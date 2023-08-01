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        Haberler Gündem 1 Mart 2023 Salı bugün ekranlarda neler var? İşte günün TV yayın akışı!

        1 Mart 2023 Salı bugün ekranlarda neler var? İşte günün TV yayın akışı

        Televizyon izleyicilerinin merak ettiği sorulardan bir tanesi de ''Bugün kanallarda neler var'' oldu. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü merak edenler, severek izlediği yarışma programlarının gelmesini bekleyenler ve haberleri öğrenmek için ekran başına geçen izleyiciler tarafından 1 Ağustos 2023 Salı günü hangi programların olduğu merak ediliyor. Gişe rekortmeni filmler, heyecanlı yarışmalar, ve magazin haberleri ile birlikte eğlenceli bir gün geçirmek isteyenler için sorulan sorunun cevabı haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 10:12
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        1

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        06:15 Küçük Ağa

        07: 45 Afilii Aşk

        09: 15 Yaprak Dökümü

        11: 00 Magazin D Yaz

        12: 00 Kanal D Haber Gün Arkası

        13 : 00 Veda Mektubu

        15: 45 Aşk-ı Memnu

        18: 30 Kanal D Ana Haber

        20: 00 Dönence

        23: 45 Veda Mektubu

        01: 30 Poyraz Karayel

        04: 30 Kavak Yelleri

        2

        FOX TV YAYIN AKIŞI

        08: 30 Çalar Saat

        10: 00 Sen Çal Kapımı

        13: 00 En Güzel Dönüşüm

        14: 30 Eşim Benzerim Yok

        17: 40 Aşk Mantık İntikam

        19: 00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

        20: 00 Ruhun Duymaz

        22: 45 Kısmet

        01: 30 Eşim Benzerim Yok

        03: 45 Kısmet

        06: 00 Her Yerde Sen

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07: 00 Ada Masalı

        09: 30 Aramızda Kalsın

        12: 00 Erkenci Kuş

        14: 00 Kiralık Aşk

        16: 00 Sefirin Kızı

        19: 00 Star Haber

        20: 00 IP Man 4: Final

        22: 15 İyi Olan Kazansın

        00: 15 IP Man 4: Final

        02: 30 İyi Olan Kazansın

        04: 20 Kiralık Aşk

        05: 50 Sefirin Kızı

        4

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07: 15 8'de Sağlık

        08: 30 Kırmızı Oda

        11: 15 MasterChef Türkiye All Star

        15: 00 Canım Annem

        16: 00 İşte Gelin İste Kaynana

        20: 00 MasterChef Türkiye All Star

        00: 15 İşte Gelin İste Kaynana

        02: 30 Kırmızı Oda

        04: 00 Tuzak

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07: 30 Yeşil Vadi’nin Kızı

        09: 30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12: 45 Kızılcık Şerbeti

        15: 45 Yeşil Vadi’nin Kızı

        18: 25 Show Ana Haber

        20: 00 Güldür Güldür Show

        00: 15 Kılıç Savaşları

        02: 15 Kılıç Savaşları

        04: 00 Kadifeden Kesesi

        05: 30 Aşk Laftan Anlamaz

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08: 00 Kahvaltı Haberleri

        10: 00 Kardeşlerim

        13: 00 atv Gün Ortası

        14: 00 Aldatmak

        17: 00 Buz Devri

        19: 00 ATV Ana Haber

        20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00: 20 Üvey Anne

        03: 20 Vermem Seni Ellere

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06: 38 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

        06: 40 Adını Sen Koy

        09: 30 Kalk Gidelim

        12: 00 Şehirden Uzakta

        13: 05 Seksenler

        16: 00 Diriliş Ertuğrul

        19: 00 Ana Haber

        19: 55 İddiaların Aksine

        20: 00 Sen Türkülerini Söyle

        02: 10 Diriliş Ertuğrul

        04: 20 Şehirden Uzakta

        05: 10 Seksenler

        06: 40 Kapanış

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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