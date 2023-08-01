1 Mart 2023 Salı bugün ekranlarda neler var? İşte günün TV yayın akışı
Televizyon izleyicilerinin merak ettiği sorulardan bir tanesi de ''Bugün kanallarda neler var'' oldu. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü merak edenler, severek izlediği yarışma programlarının gelmesini bekleyenler ve haberleri öğrenmek için ekran başına geçen izleyiciler tarafından 1 Ağustos 2023 Salı günü hangi programların olduğu merak ediliyor. Gişe rekortmeni filmler, heyecanlı yarışmalar, ve magazin haberleri ile birlikte eğlenceli bir gün geçirmek isteyenler için sorulan sorunun cevabı haberimizde.
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07: 45 Afilii Aşk
09: 15 Yaprak Dökümü
11: 00 Magazin D Yaz
12: 00 Kanal D Haber Gün Arkası
13 : 00 Veda Mektubu
15: 45 Aşk-ı Memnu
18: 30 Kanal D Ana Haber
20: 00 Dönence
23: 45 Veda Mektubu
01: 30 Poyraz Karayel
04: 30 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
08: 30 Çalar Saat
10: 00 Sen Çal Kapımı
13: 00 En Güzel Dönüşüm
14: 30 Eşim Benzerim Yok
17: 40 Aşk Mantık İntikam
19: 00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20: 00 Ruhun Duymaz
22: 45 Kısmet
01: 30 Eşim Benzerim Yok
03: 45 Kısmet
06: 00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07: 00 Ada Masalı
09: 30 Aramızda Kalsın
12: 00 Erkenci Kuş
14: 00 Kiralık Aşk
16: 00 Sefirin Kızı
19: 00 Star Haber
20: 00 IP Man 4: Final
22: 15 İyi Olan Kazansın
00: 15 IP Man 4: Final
02: 30 İyi Olan Kazansın
04: 20 Kiralık Aşk
05: 50 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
07: 15 8'de Sağlık
08: 30 Kırmızı Oda
11: 15 MasterChef Türkiye All Star
15: 00 Canım Annem
16: 00 İşte Gelin İste Kaynana
20: 00 MasterChef Türkiye All Star
00: 15 İşte Gelin İste Kaynana
02: 30 Kırmızı Oda
04: 00 Tuzak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07: 30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09: 30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12: 45 Kızılcık Şerbeti
15: 45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18: 25 Show Ana Haber
20: 00 Güldür Güldür Show
00: 15 Kılıç Savaşları
02: 15 Kılıç Savaşları
04: 00 Kadifeden Kesesi
05: 30 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Kardeşlerim
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Aldatmak
17: 00 Buz Devri
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Üvey Anne
03: 20 Vermem Seni Ellere
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06: 38 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06: 40 Adını Sen Koy
09: 30 Kalk Gidelim
12: 00 Şehirden Uzakta
13: 05 Seksenler
16: 00 Diriliş Ertuğrul
19: 00 Ana Haber
19: 55 İddiaların Aksine
20: 00 Sen Türkülerini Söyle
02: 10 Diriliş Ertuğrul
04: 20 Şehirden Uzakta
05: 10 Seksenler
06: 40 Kapanış