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1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama geldi

Yasaklar yani kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Korona vaka sayılarında gözlemlenen düşüşün ardından gözler bu sorunun cevabına çevrildi. Peki, 1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan kısıtlama açıklaması...

1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama geldi

Kısıtlamalar 1 Mart'ta kalkacak mı? 1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında yasakların kaldırılmasıyla ilgili önemli işaretler gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Mart'ı işaret etti. Peki, 1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? İşte merak edilen detaylar...

YASAKLARLA İLGİLİ CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yasaklarla ilgili şunları söyledi:

"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."

KARAR VALİLİKLERDE OLACAK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" dedi.

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