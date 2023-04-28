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1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalarda işlem yapılabilecek mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı gün kaldı. Bilindiği üzere 1 Mayıs resmi tatil günlerinden biridir. 1 Mayıs'ın bu sene hafta içine denk gelmesi sebebiyle "1 Mayıs'ta bankalar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte 1 Mayıs'ta bankaların açık olup olmadığına ilişkin detaylar...

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  • 1 Mayıs bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı, işlem yapılacak mı?

    1 Mayıs İşçi Bayramı için geri sayımın başlamasıyla EFT ve havale işlemleri saatleri araştırılıyor. Bankada işleri olan vatandaşlar 1 Mayıs'ta bankaların açık olup olmadığını merak ediyorlar. İşte 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...
  • 1 Mayıs bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı, işlem yapılacak mı?

    1 MAYIS'TA BANKALAR TATİL Mİ, AÇIK MI?

    Bankalar, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü kapalı olacak.

    Bankalar, 2 Mayıs Salı günü yeniden işlem görmeye başlayacak.
  • 1 Mayıs bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı, işlem yapılacak mı?

    1 MAYIS’TA NERELER KAPALI OLACAK?

    1 Mayıs resmi tatil olması sebebiyle okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Bununla beraber kamu kurumlarından olan belediyeler, noterler, vergi daireleri de 1 Mayıs Pazartesi günü vatandaşlara hizmet vermeyecek. Sağlık ocağı olarak da bilinen Aile Hekimlikleri resmi tatillerde kapalı olmaktadır. Hastanelerin acil servis bölümleri, tüm özel günlerde olduğu gibi hizmet vermeye devam edecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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