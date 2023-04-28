1 MAYIS’TA NERELER KAPALI OLACAK?

1 Mayıs resmi tatil olması sebebiyle okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Bununla beraber kamu kurumlarından olan belediyeler, noterler, vergi daireleri de 1 Mayıs Pazartesi günü vatandaşlara hizmet vermeyecek. Sağlık ocağı olarak da bilinen Aile Hekimlikleri resmi tatillerde kapalı olmaktadır. Hastanelerin acil servis bölümleri, tüm özel günlerde olduğu gibi hizmet vermeye devam edecek.