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        Haberler Gündem Hava Durumu 1 Mayıs hava durumu nasıl olacak? Hava durumu İstanbul, 28 kent için "sarı" alarm! Çarşambaya dikkat

        28 kent için "sarı" alarm! Çarşambaya dikkat!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, 1 Mayıs Çarşamba günü, yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından şiddetli sağanak beklenen 28 kent için "sarı" alarm verildi. İşte o kentlerimiz...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:06 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:18
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        28 kent için "sarı" alarm! Çarşambaya dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Konya çevreleri ile Eskişehir'in doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

        AKDENİZ'DE GECE SAĞANAK BEKLENİYOR

        AA'da yer alan habere göre Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bu gece saatlerinden, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

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        KARADENİZ'DE YARIN SABAH YAĞMUR VAR

        Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

        İŞTE "SARI" ALARM VERİLEN 28 İLİMİZ

        Ankara, Adana, Adıyaman, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.

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