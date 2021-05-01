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HaberlerSağlık1 Mayıs korona tablosu açıklanıyor! Bugün corona vaka sayısı kaç oldu? 1 Mayıs vaka sayısı 2021
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1 Mayıs korona tablosu açıklanıyor! Bugün corona vaka sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısında düşüş devam ediyor. Vatandaşlar tam kapanma ile birlikte koronavirüs vaka sayısında yaşanan değişiklikleri sıkı bir şekilde takip ediyor. Sağlık Bakanlığı her gün en güncel koronavirüs tablosunu yayınlıyor. Peki 1 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son dakika koronavirüs tablosu ve corona haberleri...

1 Mayıs korona tablosu açıklanıyor! Bugün corona vaka sayısı kaç oldu? 1 Mayıs vaka sayısı 2021

1 Mayıs koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. En güncel korona vaka sayısına göre; son 24 saatte 265 bin 287 test yapıldı, ağır hasta sayısı 3 bin 534 oldu. 68 bin 183 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

1 Mayıs koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 673 oldu.

Son 24 saatte 68 bin 183 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 261 bin 999'a ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591, vefat sayısı 40 bin 131, ağır hasta sayısı 3 bin 534 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın Kovid-19 aşısı Sputnik V'ye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun inceleme ve değerlendirmeleri sonucunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini belirtti.

Antalya İl Değerlendirme Toplantısı sonrasında da açıklama yapan Bakan Koca, aşıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"En kısa sürede Sputnik V aşısının da ülkede kullanımına başlanacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Bir hafta 10 gün içinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak. 23 milyona yakın doz aşı yapıldı. İlave olarak 6 milyon doz aşımız da hazırda var. Haziranla birlikte daha yoğun aşı gelecek. Haziranda en az 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibarıyla da 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz."

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kısıtlamalara yönelik bilgilendirmelerin resmi olarak bakanlık, il hıfzıssıhha kurulu kararlarının ise valiliklerce ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Bunlar dışındaki beyanlara itibar edilmemesi istenen açıklamada, "Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın ilk gününde tedbirlere uymayanlara idari işlem yapıldı.

Bu kapsamda, Malatya'da 66, Kars'ta 24, Samsun'da 20, Adana'da 4 ve Kahramanmaraş'ta 6 kişiye tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası verildi.

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