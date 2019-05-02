Gözyaşlarıyla veda ettiler

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Kaza, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa- Birecik karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, önünde ilerleyen midibüse çarptı.
Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıkanları taşıyan midibüs de çarpmanın etkisiyle devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, midibüstekilerden bazıları yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Elbistan´daki sağlık kuruluşlarında görev yapan Şükran Entemiz, kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada, 4'ü çocuk, 1'i otomobil sürücüsü 14 kişi ise yaralandı.
Otopsinin ardından dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'dan kara yolu ile Elbistan'a getirilerek morga konulan Şükran Entemiz ile kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay'ın cenazeleri, öğle saatlerinde törenin yapılacağı Hocazade Camii'ne getirildi. Cenazelerin alınışı sırasında Elbistan Devlet Hastanesi personelleri de mesai arkadaşlarını son yolculuğuna uğurlamak için morg önünde toplandı.
Cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Hak-İş Genel başkanı Mustafa Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
23 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ
Kazada yaşamını yitiren Elbistan Devlet Hastanesi personeli Melike Uysal'ın 23 gün önce evlendiği belirtildi. 7 Nisan'da yapılan düğün töreniyle Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Uysal ile dünya evine giren Melike Uysal'ın Şanlıurfa'ya annesi Şükran Entemiz, kız kardeşi Hatice Entemiz ve aynı binada komşusu Haney Ağca, kızı Havva Ağca ile birlikte gittikleri öğrenildi. Şükran Entemiz, Melike Uysal ve Havva Ağca'nın evlerinin olduğu binanın önüne 2 taziye çadırı kuruldu.
3 ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE GİTMİŞTİ
Kazada ölen Gazel Kısaca ise kutlamalara giderken yanına 3 çocuğunu aldı. Kısaca'nın çocukları Emirhan, Emre ve Tunahan'nın hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Elbistan Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Onur Yay da geziye 7 ay önce evlendiği eşi Fadime Yay ile katıldı. Onur Yay'ın hayatını kaybettiği kazayı eşi Fadime Yay yaralı olarak atlattı.
Cenazeler, kılınan namazın ve helallik alınmasının ardından ilçedeki değişik mezarlıklarda gözyaşları arasında toprağa verildi.
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