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1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı tatil mi? 2021 resmi günler takvimi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Milyonlarca emekçi vatandaşımız ise 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığına ilişkin aramalar yapıyor. Peki 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil mi? İşte merak edilen tüm soruların cevabı...

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı tatil mi? 2021 resmi günler takvimi

1 Mayıs resmi tatil mi? sorusunun cevabı 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasada cevap buluyor. 1 Mayıs, Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanmıştır. Peki bu sene 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne dair detaylar haberimizde.

1 MAYIS 2021 YILINDA HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene Cumartesi gününe denk geliyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 1 Mayıs ile ilgili detaylar, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasada yer alıyor. Kabul edilen yasaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 1 gün resmi tatil uygulanmasına karar verilmişti. Buna göre, 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

CUMA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

CUMA

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​1 GÜN​01 MAYIS​CUMARTESİ​

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

12 MAYIS

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

13 MAYIS

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

14 MAYIS

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

15 MAYIS

CUMARTESİ

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

ÇARŞAMBA

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

​1 GÜN15 TEMMUZ​​PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

19 TEMMUZ

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

20 TEMMUZ

SALI

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

21 TEMMUZ

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

22 TEMMUZ

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

23 TEMMUZ

CUMA

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

PAZARTESİ

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

PERŞEMBE

CUMA

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı .

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde pek çok ülkede kutlanan 1 Mayıs, sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede büyük kitle gösterileriyle kutlanır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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