1 Mayıs İşçi Bayramı için geri sayımın başlaması ile birlikte hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de borsanın durumu oldu. Konuyla ilgili olarak binlerce yatırımcı; 1 Mayıs'ta borsa açık mı yoksa kapalı mı aramaları yapıyor. İşte konuya dair ayrıntılar...