1 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıllarda 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda bazı market ve bakkallar saat 09:00-14:00 arasında faaliyet göstermişti. Fakat 2023 yılı 1 Mayıs’ta marketlerin kapalı olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak 1 Mayıs Pazartesi günü küçük market ve bakkalların açık, büyük zincir marketlerin ise kapalı olması bekleniyor.