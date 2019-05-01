Fransa'da Sarı Yelekliler'in yaklaşık 6 aydır ülke genelinde sürdürdüğü hükümet karşıtı şiddet eylemlerinin bir benzerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de olması bekleniyor. 1 Mayıs gösterilerinde sendikalar, siyasi partiler, Sarı Yelekliler, çevreciler, aktivistler ile toplumun geniş bir kesimini temsil eden örgütler sokaklara iniyor. Hükümet, 1 Mayıs etkinliklerinde şiddet olaylarını önlemek üzere güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Birçok kentte gösterilerin yapılması yasaklandı.

Başkent Paris'te 7 bin 400 polis ve jandarmanın hassas bölgelere konuşlandırıldığı ve sabah saatlerinde bazı göstericilerin gözaltına alındığı açıklandı. En az 30 metro istasyonunun kapatıldığı Paris'te hükümet olası şiddet eylemlerine tedbir olarak yürüyüş güzergahındaki çok sayıda iş yerinin geçici olarak kapatılmasını istedi. İçişleri Bakanlığı, Fransa genelinde 115 bin göstericinin sokağa inmesinin beklendiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs yürüyüşü sırasında meydana gelen olaylarda, Black Blocs aktivistleri Paris'te ünlü fast food zincirine ait bir restoranı molotof kokteylleri ile yakmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un güvenlik danışmanı Alexandre Benalla'nın Bastille Meydanı'nda polis kaskı takıp eylemci dövmesi ise krize neden olmuştu.

100 BİN KİŞİ KATILDI

Rusya'nın başkenti Moskova'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kızıl Meydan'da yürüyüş düzenlendi.

İşçi sendikalarının öncülüğündeki yürüyüşe, yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki çiçek, balon ve bayraklarla renkli görüntüler oluşturdu.

"Barış, emek, mayıs", "Güvenli çalışma işverenler için kanundur", "Yeterli maaş, sağlıklı toplum" sloganlarının atıldığı törende, zam, gençler için istihdam ve iş yeri güvenliğinin sağlanması gibi taleplerde bulunuldu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Rusya genelinde çok sayıda etkinlik düzenleniyor.

İSPANYA VE YUNANİSTAN DA SOKAKLARDA

İspanya'da da işçiler, Başbakan Pedro Sanchez hükümeti kurmak için koalisyon arayışlarını sürdürürken seslerini duyurabilme için sokaklara çıktı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplu taşıma seferleri durdu, halk sokaklara taştı.