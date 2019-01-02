Milli sarayları 2018'de 1 milyon 430 bin kişi gezdi

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı tarihi saray, köşk ve kasırlar 2018'de yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

AA'nın haberine göre milli saraylarda 2017'de 1 milyon 100 bin olan yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı 2018'de 1 milyon 430 bin kişiye ulaştı.

Listenin başında 998 bin ziyaretçiyle Dolmabahçe Sarayı yer alırken, Beylerbeyi Sarayı 126 bin kişiyle en çok ziyaretçi ağırlayan ikinci mekan oldu.

Beylerbeyi Sarayı'nı 73 bin kişiyle Ihlamur Kasrı ve 55 bin kişiyle Milli Saraylar Resim Müzesi takip etti.

TOPLAM GELİR 46 MİLYON 260 LİRA

Küçüksu Kasrı, Yıldız Şale Köşkü, Maslak Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Saray Koleksiyonları Müzesi, Florya Atatürk Köşkü, Yalova Atatürk Köşkü ve Beykoz Mecidiye Kasrı ise bu yıl toplamda 178 bin yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Milli Saraylar bünyesinde hizmet veren tarihi mekanlar arasında en çok yabancı ziyaretçiyi de Dolmabahçe Sarayı ağırladı. Geçen yıl 335 bin yabancı turist ağırlayan sarayı, bu yıl farklı ülkelerden 645 bin turist gezdi.



Milli Saraylarda, bu hizmetlerden toplam 46 milyon 260 bin lira ziyaret geliri elde edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ