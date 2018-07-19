Sağlık Bakanlığı, Afrika'da 1 milyon kişiye katarakt ameliyatı yaptıracak, 10 milyon gözlük dağıtacak.

AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Kalkınma İçin İslami Dayanışma Fonu (ISFD)/ temsilcilerinden oluşan bir heyet, Bakanlığın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

IDB Bölge Direktörü Saleh Jelassi, SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç'ın gerçekleştirdiği çalışma toplantısında, Afrika'da katarakt ameliyatı bekleyenlere müdahalede bulunulmasına ilişkin projeye yönelik sivil toplum kuruluşları ile protokol imzalanması kararlaştırıldı.

Sağlığa erişim konusunda sıkıntılar yaşayan Müslüman Afrika halklarının yaşadığı 12 ülkede katarakt ameliyatları yapılması, göz taramaları gerçekleştirilmesi ve ücretsiz gözlük dağıtılması planlandı.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı tarafından İslam Kalkınma Bankası ve Kalkınma İçin İslami Dayanışma Fonu'nun desteğiyle, Afrika'da 1 milyon kişiye katarakt ameliyatı yaptıracak, 10 milyon gözlük dağıtacak

Proje kapsamında Sağlık Bakanlığı, yetişmiş insan gücü potansiyelini geliştirmek için proje ülkelerinden her yıl 100 sağlık çalışanına yönelik eğitim programları düzenleyecek. Belirlenen sağlık eğitim programları, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde, önlenebilir körlükle mücadele için oluşturulan girişim tarafından 2008-2015 yılları arasında Benin, Burkina Faso, Kamerun, Çad, Cibuti, Gine, Mali ve Nijer’de 50 bin kişiye katarakt ameliyatı yaptırıldı.

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