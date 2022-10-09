1 milyon arsa için başvurular başlıyor 0:00 / 0:00

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'İlk evim İlk İşyerim' projesine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"İlk Evim İlk İşyerim projemizde yarın yeni bir gün! 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurularımız yarın başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım’a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak."