1 milyon arsa için başvurular başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'İlk evim İlk İşyerim' projesine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.
Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
"İlk Evim İlk İşyerim projemizde yarın yeni bir gün! 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurularımız yarın başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım’a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak."
— Murat KURUM (@murat_kurum) October 9, 2022
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