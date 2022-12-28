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1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "1 Milyon İstihdam Projesi" kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişinin platforma kaydolarak eğitim almaya başladığını bildirdi

1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Ekonomi Modeli'nin önemli bileşeni olan istihdamda en değerli çalışmalardan biri olan 1 Milyon İstihdam Projesi'nin, bilgi teknolojileri alanına özel Türkiye'nin ilk ve tek eğitim ve istihdam platformu olduğuna işaret edildi.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında çalışmaları süren 1 Milyon İstihdam Projesi'nde eğitim alan kullanıcı sayısının 1 milyonu geçtiği aktarılan açıklamada, "Projenin amacı, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında 1 milyon gencimizi bilgi teknolojileri alanında istihdama hazır hale getirmek. Projeyle, katma değeri yüksek olan bilgi teknolojileri alanında istihdam ihtiyacının karşılanarak ülkemiz için ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, projeyle gençlerin, ücretsiz ve koşulsuz şekilde sisteme kaydolarak 6 kısımda 33 alan için hazırlanan 108 bin dakikalık 215'ten fazla içerikte video eğitimlerle kendini geliştirebildiği aktarılarak, gençlerin, ücretsiz ve koşulsuz olarak proje sistemine kaydolan işverenlerin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkanına da kavuşabildiği vurgulandı.

Projenin hem ulusal hem de uluslararası farklı otoriteler tarafından ödüle layık görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Daha önce Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP) tarafından 'yılın en iyi projesi' olarak ödüllendirilen proje, Teknoloji Kaptanları Ödül Töreni'nde de 'yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi' seçilmişti. Uluslararası arenada da takdir gören proje, bağımsız jüriler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dünyanın en saygın ödüllerinin verildiği Brandon Hall Group 'Yetenek Kazanımında En İyi Gelişme' kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

"İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de istihdam sürecinin devam ettiği projeye, hem gençlerin hem de sektörün ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, "Proje kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi platforma kaydolarak eğitim almaya başladı. Türkiye'nin en büyük şirketleri başta olmak üzere 200'den fazla işveren proje sisteminde iş ilanı yayınladı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı" 29 Aralık Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı müjdeler vermesi bekleniyor.

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