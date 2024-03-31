1 Nisan 2024 Pazartesi günü AVM'ler açık mı?

Yerel seçimin sonuçlanmasının ardından YSK'nın uyguladıgı yasaklar son buldu. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü AVM'lerin hizmette olup olmadığı ise vatandaşların gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, 1 Nisan Pazartesi AVM'ler açık mı? İşte detaylar...