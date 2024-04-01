1 Nisan'da o kentimiz 33 dereceyi gördü!

Adana'da, kent merkezinde termometreler, nisan ayının ilk günü 33 dereceyi gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilenler parklara akın ederken, güneşten korunmak isteyenler ağaç gölgelerine sığındı.

"GÜNEŞ HER TÜRLÜ YAKIYOR"

DHA'da yer alan habere göre bazı vatandaşlar da süs havuzu kenarlarında yürüyüş yaptı. Liva Nur Akça (18), "Yazın burada kalamayacağımız kesinleşti. Adana'dan kaçmayı düşünüyorum. Güneş her türlü yakıyor. Üzerine ne giydiğin fark etmiyor. Klimalı ortamlardan çıkmayacağız" dedi.