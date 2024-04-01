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        Haberler Gündem Hava Durumu 1 Nisan'da o kentimiz 33 dereceyi gördü! - Adana son dakika haberleri

        1 Nisan'da o kentimiz 33 dereceyi gördü!

        Nisan ayının ilk gününde termometreler, Akdeniz bölgemizde, bunaltıcı sıcağıyla bilinen o ilimizde 33 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar ağaç gölgesi aradı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 13:12 Güncelleme: 01.04.2024 - 13:12
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        1 Nisan'da o kentimiz 33 dereceyi gördü!
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        Adana'da, kent merkezinde termometreler, nisan ayının ilk günü 33 dereceyi gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilenler parklara akın ederken, güneşten korunmak isteyenler ağaç gölgelerine sığındı.

        "GÜNEŞ HER TÜRLÜ YAKIYOR"

        DHA'da yer alan habere göre bazı vatandaşlar da süs havuzu kenarlarında yürüyüş yaptı. Liva Nur Akça (18), "Yazın burada kalamayacağımız kesinleşti. Adana'dan kaçmayı düşünüyorum. Güneş her türlü yakıyor. Üzerine ne giydiğin fark etmiyor. Klimalı ortamlardan çıkmayacağız" dedi.

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        "BU AYDA SICAKLAR BAŞLAMIŞ"

        Zonguldak'tan Adana'ya akraba ziyaretine geldiğini belirten Erkin Yılmaz (41), "Adana'da askerlik yaptım. O zaman da sıcaktı. Oradan bir alışkanlığım var. Zonguldak'tan Adana'ya gelince tabii zorlandım. Henüz bu ayda sıcaklar başlamış. Sanırım yazın Adanalıları aşırı sıcaklar bekliyor" diye konuştu.

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