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Haberler Gündem 1 Nisan deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika deprem mi oldu?
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Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 1 Nisan Deprem mi oldu, nerede?

Son dakika depremler araştırılıyor. Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son yaşanan depremleri güncel şekilde paylaşıyor. "Deprem mi oldu?" "Kaç büyüklüğünde?" Soruları deprem endişesi yaşayanlar tarafından araştırılıyor. İşte 1 Nisan 2022 Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

1 Nisan deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak paylaşıyor. İşte 1 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 1 NİSAN

1 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2022.04.01 09:29:47 37.3665 35.0353 4.8 -.- 1.8 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.01 09:02:45 37.3523 34.9848 5.4 -.- 1.4 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.01 08:48:40 37.3570 34.9505 5.7 -.- 1.5 -.- BELEMEDIK-POZANTI (ADANA) İlksel
2022.04.01 08:41:34 37.3393 35.0132 8.1 -.- 2.0 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.01 08:36:28 37.3592 35.0300 5.0 -.- 2.0 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.04.01 08:34:02 37.3557 35.0453 5.6 -.- 3.9 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) REVIZE01 (2022.04.01 08:34:01)
2022.04.01 07:33:38 36.5597 36.0143 10.8 -.- 1.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.01 03:11:36 38.6930 33.5155 7.0 -.- 2.4 -.- KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2022.04.01 02:18:49 40.3310 27.1983 10.6 -.- 3.3 -.- TOKATKIRI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.04.01 00:16:35 37.1245 28.3858 21.3 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel

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