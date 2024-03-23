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        Haberler Gündem 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? 1 Nisan seçimden sonraki gün okul var mı, ders yapılacak mı?

        1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? 1 Nisan seçimden sonraki gün okul var mı?

        31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Yerel seçimler öncesinde, "1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? 1 Nisan seçimden sonraki gün okul var mı, ders yapılacak mı?" soruları öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 1 Nisan 2024 Pazartesi okulların durumuna ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 23:50 Güncelleme: 23.03.2024 - 23:52
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        Yerel seçimlere kısa bir süre kala 1 Nisan okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca kişinin katılımı ile gerçekleşmesi beklenen Mahalli İdareler Genel Seçimleri, bu yıl bilindiği gibi 31 Mart Pazar günü yapılacak. Peki, "1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? 1 Nisan seçimden sonraki gün okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...

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        1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        1 Nisan'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2023 yılında yapılan 14 Mayıs ve 29 Mayıs seçimlerinin ertesi günü okullar tatil edilmişti.

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        Bu sene de 1 Nisan'ın tatil olması bekleniyor. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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        2024 OKUL TATİL GÜNLERİ

        8 Nisan-12 Nisan ikinci dönem ara tatili

        14 Haziran Cuma ikinci dönem sonu ve karne günü.

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