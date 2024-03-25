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        Haberler Yaşam 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi olacak? Seçimden sonraki Pazartesi günü 1 Nisan’da okul var mı? 1 Nisan resmi tatil mi?

        1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? Seçimden sonraki Pazartesi günü 1 Nisan'da okul var mı, açıklama geldi mi?

        Türkiye 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için okullarda oy kullanmaya gidecek. Seçimler 81 ildeki okullarda gerçekleşecek olup çok sayıda öğretmen sandık görevlisi olarak görev alacak. Geçtiğimiz 14 Mayıs seçimleri sonrası 15 Mayıs'ta okullar tatil edilmişti. Şimdi gözler 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası okulların tatil olup olmayacağına ilişkina açıklamaya çevrildi. Peki 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonraki Pazartesi günü 1 Nisan'da okul var mı, ders olacak mı? 1 Nisan resmi tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 15:15 Güncelleme: 25.03.2024 - 19:19
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        1 Nisan okullar tatil mi sorusunun yanıtı öğrenci ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılacak olan oy verme işlemi 17.00’da sona erecek. Oy verme işleminin ardından sandık görevlileri oy sayımına başlayacak. Geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi bu sene de 1 Nisan’da okulların tatil olması bekleniyor. Peki 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonraki Pazartesi günü 1 Nisan’da okul var mı?

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        1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        1 Nisan'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2023 yılında yapılan 14 Mayıs ve 29 Mayıs seçimlerinin ertesi günü okullar tatil edilmişti.

        1 NİSAN PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

        Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak.

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        1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

        1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak seçim sonrası okulların tatil olması bekleniyor. 1 Nisan okullar haricinde tüm kamu kurumlarının hizmet vermesi bekleniyor.

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