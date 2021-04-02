Survivor 2021'in son bölümünde ödül oyunu oynandı. İlayda ilk kez en iyilerde yarıştı. Kıran kırana süren mücadelede Gönüllüler, Ünlüleri 10-8'lik skorla alt etti. Yeniden açlığın ve mücadelenin pençesine düşen yarışmacılar arasında kavgalar artmaya başladı. Son bölümde Çağrı ile Merve tartıştı. 1 Nisan Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 1 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması...