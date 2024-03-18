Milyonlarca öğrenci merak ediyor: 1 Nisan günü okullar tatil mi?
31 Mart yerel seçimlerine artık günler kaldı. Milyonlarca öğrenci, yerel seçimin ertesi günü olan 1 Nisan'ın tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Nisan tatil mi, ilkokul, lise ve üniversiteler açık mı? İşte, detaylar...
31 Mart günü Türkiye bir kez daha seçime gidiyor. Şimdi seçimle beraber milyonlarca öğrenci ve ebeveynin 1 Nisan gününün tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Nisan günü okullar tatil mi, ders işlenecek mi? İşte, detaylar...
1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
1 Nisan'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2023 yılında yapılan 14 Mayıs ve 29 Mayıs seçimlerinin ertesi günü okullar tatil edilmişti. Bu sene de 1 Nisan'ın tatil olması bekleniyor. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
2024 OKUL TATİL GÜNLERİ
8 Nisan-12 Nisan ikinci dönem ara tatili
14 Haziran Cuma ikinci dönem sonu ve karne günü.