1 Ocak 2024 resmi tatil tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak, okul var mı?

1 Ocak 2024 resmi tatil tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak, okul var mı?

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Yılbaşı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılın son haftasına girilirken, yeni yıl için hazırlıklarını sürdürenler, "1 Ocak 2024 resmi tatil tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak, okul var mı?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 31 Aralık ve yılbaşı gününe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...