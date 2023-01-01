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1 Ocak'ta eczaneler ve hastaneler açık mı? İşte cevabı

1 Ocak bilindiği üzere resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Peki, 1 Ocak Pazar günü yani bugün eczane ve hastaneler açık mı? Sağlık sorunu yaşayanlar tarafından merak edilen sorunun cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılanlar...

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DHA / HABERTURK.COM
  • 1 Ocak BUGÜN eczane ve hastaneler açık mı? Hastaneye gidecekler dikkat!

    Bugün yani 1 Ocak Pazar günü bilindiği üzere resmi tatil... Resmi tatil günlerinde bilindiği üzere birçok kurum ve kuruluş kapalı oluyor. Bugün hastanede işi olanlar "1 Ocak'ta hastaneler açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan eczaneden ilaç alacaklar ise merakla "Eczaneler bugün 1 Ocak'ta açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

     
  • 1 Ocak BUGÜN eczane ve hastaneler açık mı? Hastaneye gidecekler dikkat!

    1 OCAK'TA HASTANELER AÇIK MI?

    1 Ocak günü resmi tatil aynı zamanda da Pazar gününe denk geldiği için kapalı olacak. Resmi tatil olmasaydı da bugün hastaenler kapalı olacaktı. Bununla birlikte her pazar günü ve yılbaşında olduğu gibi acil servisler hizmet vermeye devam edecekler.

     
  • 1 Ocak BUGÜN eczane ve hastaneler açık mı? Hastaneye gidecekler dikkat!

    1 OCAK'TA ECZANELER AÇIK MI?

    Tıpkı hastaenler gibi bugün eczaneler kapalı olacaklar. Ancak nöbetçi eczaneler yine her pazar ve resmi tatil günlerinde olduğu gibi bugün de 24 saat hizmet verecekler. 

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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