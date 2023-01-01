Bugün yani 1 Ocak Pazar günü bilindiği üzere resmi tatil... Resmi tatil günlerinde bilindiği üzere birçok kurum ve kuruluş kapalı oluyor. Bugün hastanede işi olanlar "1 Ocak'ta hastaneler açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Öte yandan eczaneden ilaç alacaklar ise merakla "Eczaneler bugün 1 Ocak'ta açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...