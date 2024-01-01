1 Ocak'ta borsa açık mı yoksa kapalı mı? 2024 borsanın kapalı olduğu tarihler, günler hangileri? - Merak Edilenler Haberleri

1 Ocak'ta borsa açık mı yoksa kapalı mı? 2024 borsanın kapalı olduğu tarihler, günler hangileri? - Merak Edilenler Haberleri

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Yatırım yapanlar ve borsayı takip edenler 1 Ocak 2024 tarihlerinde borsanın açık mı yoksa kapalı mı olacağını merak ediyor. Türkiye Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde 2024 yılında borsanın ne zaman kapalı olacağına dair bir liste yayınladı. Peki, 1 Ocak'ta borsa açık mı? İşte, detaylar...